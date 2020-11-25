Özbekistanlı kadına dolmuşta taciz! 'Aklıma Özgecan geldi, çok korktum'

Özbekistan uyruklu Nodira M., 28 Temmuz’da Topkapı’ya gitmek için minibüse bindi. Bir süre ilerleyen minibüs, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na gelince yolcular indi. Minibüste yalnız kalan Nodira M., şoför İzzet A’ya, kendisini yanlış yere getirdiğini söyledi. “Ben seni geri götüreyim” diyen şoför, genç kadına “Bana temizlikçi lazım. Para lazımsa veririm. Sahip çıkarım, ev açarım” diyerek tacize başladı.

ZORLA NUMARASINI ALDI



Olaydan rahatsız olan Nodira M., “Ne diyorsun, ben evliyim. İndir beni” dedi. Şoför İzzet A., “Olsun, numaranı ver arkadaş olalım” diyerek kapıyı açmadı. Korkan kadın, zorla telefon numarasını vererek minibüsten inebildi. Şoför, Nodira M.’ye “Beni ara” diye mesaj attı. Olayı öğrenen M.’nin arkadaşlarının Minibüsçüler Federasyonu’nu arayarak durumu anlatmaları üzerine şoförün belgesi alınarak görevine son verildi. Nodira M.’nin şikayeti üzerine şoförün 1 yıl 9 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

‘PSİKOLOJİM BOZULDU’



Nodira M. “Psikolojim bozuldu. Tek başıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok korktum” dedi. Bir yere giderken tedirginlik yaşadığını anlatan Nodira M. “Adalet istiyorum. Kimsenin bana böyle davranmaya hakkı yok. Ben bir kadınım” diye konuştu.

O ANLARI MİNİBÜS KAMERASI KAYDETTİ

Olaya ilişkin anlar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde telefon olan Nodira M. ile şoför İzzet A’nın konuştukları ve en sonunda şoförün kapıyı açması üzerine kadının indiği görülüyor.