Özbek pilavı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Özbek pilavı tarifi, malzemeleri!

Gelinim Mutfakta Özbek pilavı tarifi, malzemeleri ekran başındaki izleyenlerin arama yaptığı başlıklardan oldu. Hafta boyunca lezzetli yemekler yaparak kayınvalidelerden yüksek puanı toplayacak olan gelinler, belirtilen süre içinde Özbek pilavı tarifini yapacak. En yüksek puanı toplayan çeyrek altını kazanacak. Peki, Özbek pilavı nasıl yapılır? Püf noktalarıyla yemeğin yapılışı sizlerle...

ÖZBEK PILAVI MALZEMELERI

1 su bardağı sıvı yağ

2 adet soğan – piyazlık doğranmış

350 gr. dana kuşbaşı

5 adet havuç – rende

3 su bardağı pirinç

5 su bardağı su

2 baş sarımsak

Tuz

ÖZBEK PILAVI NASIL YAPILIR?

Pirinci tel süzgeçte iyice yıkayın, ardından bir kaba alıp üzerini geçecek kadar sıcak su ve tuz ekleyip kenara alın.

Soğanları ekleyip rengi iyice koyulaşana kadar kavurun, soğanın rengi koyulaşınca etleri ilave edip, suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Etler pişince havuçları ilave edin ve yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyu ekleyin, tuz ekleyip pişirmeye devam edin.

Etler yumuşayınca pirinci etlerin üzerini kapatacak şekilde yayın, sarımsakları baş olarak tencereye koyup pilavın içine bastırın.

Karıştırmadan harlı ateşte suyunu çektirin, suyunu çekince altını kısın tencerenin kapağını kapatıp suyunu iyice çekene kadar pişirin.

Ardından tencerenin kapağını açın kaşıkla pirinçleri kenarlardan ortaya doğru toplayıp, kısık ateşte 10 dakika demlendirin.