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Öz babasından genç kıza akıl almaz işkence

Öz babasından genç kıza akıl almaz işkence

Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir kullanıcının, görüntüleri paylaşarak yardım çağrısına şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.

Sosyal medyada ortaya çıkan video izleyenleri dehşete düşürdü. İstanbul Taksim'de bir babanın 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. “19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim / Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var.” notuyla görüntüleri paylaşan kişi ailenin kurtarılması için yardım çağrısında bulundu. 

Şarkıcı Haluk Levent paylaşıma yanıt vererek  “Kızımızla biz de ilgileniyoruz! Merak etmeyin!” açıklamasında bulundu.

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