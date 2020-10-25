25 Ekim 2020 Pazar 22:48 | Son Güncelleme:
Oyun oynarken evleri yandı... İki kardeşi öldüren ihmal
Sakarya Geyve'de, evde yalnız bırakılan 4 yaşındaki Ömer Hamza ve 8 yaşındaki ağabeyi Eymen Topçu, çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Ev küle döndü, iki kardeş hastanede öldü.
Sakarya Geyve’ye bağlı Yörükler Mahallesi’nde, Hasan Tosun’a ait olan 2 katlı evin damat Fatih Topçu’nun oturduğu çatı katında, dün sabah yangın çıktı. Fatih Topçu’nun işte, eşinin ise babasında olduğu sırada, çocukları Ömer Hamza (4) ve Eymen (8), çakmakla oynarken eşyaları tutuşturdu. Kattan yükselen dumanları görenler yangını itfaiyeye haber verdi.
DUMAN ZEHİRLEDİ
İhbarla bölgeye gelen ekipler, alevlere müdahaleye başlarken, çocukları da dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen iki kardeş, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ömer Hamza ve Eymen Topçu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ailenin ihmali olduğu değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.