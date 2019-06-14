Öykü için verdiği ilik başka çocuğu kurtaracak

Naklin 1 Temmuz’da yapılması planlanırken Ayhan Koçak, daha önce kök hücre bağışçısı olmadığını, Öykü Arin’in durumundan etkilendiği için bağış yaptığını belirterek şöyle konuştu: “Haberi alınca çok heyecanlandım. Bence herkesin bunu yaşaması lazım. Çünkü birisine umut olmak, gurur verici bir şey. Aslında bu süreci Öykü Arin başlattı. Büyük bir farkındalık yarattı. Bunun için ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum.”