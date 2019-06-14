14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:00
Öykü için verdiği ilik başka çocuğu kurtaracak
İzmir’de annesinin verdiği ilik tutmayan lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı’ya kök hücre bağışında bulunan Ayhan Koçak’ın iliği, bir başka lösemi hastası çocukla yüzde yüz eşleşti.
Naklin 1 Temmuz’da yapılması planlanırken Ayhan Koçak, daha önce kök hücre bağışçısı olmadığını, Öykü Arin’in durumundan etkilendiği için bağış yaptığını belirterek şöyle konuştu: “Haberi alınca çok heyecanlandım. Bence herkesin bunu yaşaması lazım. Çünkü birisine umut olmak, gurur verici bir şey. Aslında bu süreci Öykü Arin başlattı. Büyük bir farkındalık yarattı. Bunun için ailesine ve kendisine teşekkür ediyorum.”