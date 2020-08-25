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  3. Otopsi raporu karısını akladı
25 Ağustos 2020 Salı 23:28 | Son Güncelleme:

Otopsi raporu karısını akladı

Otopsi raporu karısını akladı

Eşinin öldürdüğü iddia edilen Mehmet Karakuş'un otopsisinde ‘kalp rahatsızlığı'ndan yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cinayetle suçlanan kadının avukatı, ‘Bu haksız tutuklamadır' dedi.

Adana’da yaşayan iki çocuk annesi Venera Karakuş, 10 yıllık eşi Mehmet Karakuş’tan boşanmak istedi. Ancak Mehmet Karakuş, bu teklifi reddetti. 19 Haziran’da Venera’nun evine gelen Karakuş, genç kadını darp etti. İddiaya göre, Venera tarafından elinden bıçaklanan koca, hayatını kaybetti. Gözünde morluk ve dirseklerinde yara olduğu belirlenen Venera, tutuklandı. Adana Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca hazırlanan otopsi raporunda, “Elinde kesi tespit edilen kişinin ölümünün kalp-damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır” denildi.

‘KRİZ DEĞİL HASTALIK’

Venera Karakuş’un avukatı Adil Kemal Porsuk, “Alkol ve uyuşturucu alıp, müvekkili döverken vefat eden Mehmet Karakuş’un ölümünden müvekkil sorumlu değildir. Kalbe giden damarlar kalp krizi meydana getirir, otopsi sonucu ise kalp krizi olarak değil kalp-damar hastalığı olarak adlandırılır” dedi. 

2 kız çocuğu annesi olan Venera, eşini elinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

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