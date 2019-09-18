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  3. Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Topaklı köyünde meydana geldi. Musa Kaan Sarıaslan yönetimindeki 07 SZ 499 plakalı otomobil ile Necip Kılıç yönetimindeki 06 EV 5417 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücüler Musa Kaan Sarıaslan ve Necip Kılıç ile Gülhan Bahar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Güler Ulusoy ve Sibel Durna ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Musa Kaan Sarıaslan, Necip Kılıç ve Gülhan Bahar'ın cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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