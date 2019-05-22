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  3. Otomobille ezdiği kızını son yolculuğuna uğurladı

Otomobille ezdiği kızını son yolculuğuna uğurladı

Otomobille ezdiği kızını son yolculuğuna uğurladı

Hatay'da babasının aracını park ederken fren yerine gaza basmasıyla ezilerek hayatını kaybeden Melisa’nın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde ailesiyle gezmekten dönen İbrahim Öğrencik, 06 TCU 93 plakalı otomobili evinin bahçesine park ederken, fren yerine gaza basınca 7 yaşındaki kızı Melisa Öğrencik’i ezdi. Olay yerinde hayatını kaybeden Melisa Öğrencik, düzenlenen cenaze töreninin ardından Reşatlı Mahallesi Mezarlığına defnedildi. 

Olaydan sonra gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan baba İbrahim Öğrencik, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Cenaze törenine katılan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu ve Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanı Abdulhekim Değerli acılı babayı sakinleştirmeye çalıştı.

İHA

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