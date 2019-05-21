Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0534
  • 6,7596
  • 248.07
  • 85.309
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Otomobilini park etmek isterken kızını ezdi

Otomobilini park etmek isterken kızını ezdi

Otomobilini park etmek isterken kızını ezdi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilini evinin önüne park etmek isteyen kişi 7 yaşındaki kızına çarparak ölümüne neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Reşatlı Mahallesi'nde İbrahim Ö, 06 TCU 93 plakalı otomobilini park etmek için fren yerine gaza bastığı sırada evin girişinde bekleyen 7 yaşındaki kızı Melisa’ya çarptı. 

Otomobil ile duvar arasında kalan Melisa olay yerinde hayatını kaybetti. 

Sinir krizi geçiren anneyi komşuları sakinleştirmeye çalıştı. 

Olay yerindeki incelemelerin ardından çocuğun cesedi Kırıkhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Baba İbrahim Ö. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur ilk filminden kazandığı parayı bakın ne yapmış?
Pelin Akil: İsteyen takibi bırakabilir
Nusret'ten alkışlanacak hareket
Hadise'nin yüzüne ne oldu?
‘O sizin uydurmanız‘
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başkent caddelerinde klasik otomobilini kullandı. MHP´nin sosyal m

Bahçeli, Klasik Otomobili ile Başkent Caddelerini Gezdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

19 yıldır aynı caminin kubbesine yuva yapıyorlar