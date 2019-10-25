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  3. Otomobilinde uyuşturucu çıkan doktor açığa alındı

Otomobilinde uyuşturucu çıkan doktor açığa alındı

Otomobilinde uyuşturucu çıkan doktor açığa alındı

Aydın'da, otomobilinde sentetik uyuşturucuyla yakalanan ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan doktorun görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, otomobilinde uyuşturucu bulunan Nazilli Devlet Hastanesinde görev yapan doktor E.Ç. hakkında adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Adı geçen personel, konunun önem ve hassasiyeti dikkate alınarak ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında valiliğimizce görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

- Operasyon

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından durdurulan 2 otomobilde 50 gram metamfetamin (sentetik uyuşturucu) 1 hassas terazi, 1 tabanca, diğer otomobilde ise 1 tabanca ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Nazilli Devlet Hastanesinde görevli kadın doktor E.Ç. ile çocuğunun bakıcısı K.D. ve K.D'nin sevgilisi S.D, gözaltına alınmıştı

Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Doktor E.Ç ifadesinde, içici olduğunu, uyuşturucuya, çocuğunun bakıcısı K.D. ve S.D'nin alıştırdığını iddia etmişti.  (AA)

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