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  3. Otomobilin zulasından 10 kilo eroin çıktı

Otomobilin zulasından 10 kilo eroin çıktı

Otomobilin zulasından 10 kilo eroin çıktı

Bolu'da, bir otomobilde narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, bagajdaki gizle bölmede 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı. Ekipler, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde otomobili durdurdu. Araç Bolu Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına götürüldü. Araçta narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramada, bagaj kısmındaki gizli bölmelere saklanmış 10 kilo 158 gram eroin ele geçirildi. Otomobildeki Ş.D. (25) ve üniversite öğrencisi A.A. (24) adlı kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ş.D. ve A.A., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlaması ile adliyeye sevk edildi.

DHA


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