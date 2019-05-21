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Otomobilin torpidosundan uyuşturucu hap çıktı

Otomobilin torpidosundan uyuşturucu hap çıktı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları araçta çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Araçta narkotik köpeği 'Shadow' ile yapılan aramada torpidoda 500 adet hap ve daralı 5,6 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçtiler.

Karayolu üzerinde durdurulan otomobil içinde narkotik köpeği Shadow ile yapılan aramada torpidoda 500 adet uyuşturucu hap ve daralı 5,6 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan ve gözaltına alınan şüpheli 2 şahıs 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği Adli Makamlarca Tutuklanarak Cezaevine teslim edildi. 

İHA

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