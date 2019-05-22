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Otomobildeki yangını söndürmek için seferber oldular

Otomobildeki yangını söndürmek için seferber oldular

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangında araç alevlere teslim oldu. Vatandaşlar otomobildeki yangını söndürmek için seferber olurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle söndürüldü.

 Yangın, Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. B.K. yönetimindeki 20 V 8474 plakalı otomobilin motor kısmı seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kısa sürede otomobilin ön kısmını saran alevleri fark eden otomobil sürücüsü kendini araçtan dışarı attı.

Otomobilin yandığını gören çevredekiler, iş yerlerindeki yangın tüplerini alıp alevlere müdahale etti ancak yangını söndürmeyi başaramadı. Ardından 112 Acil çağrı merkezine haber verilerek yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede otomobilin bulunduğu alana gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Otomobile ve ön kaputunun içine tazyikli su ve köpükle alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa süre içinde söndürdü. Ekipler otomobilde soğutma çalışması başlattı.

Öte yandan, yangın nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, yapılan ilk tespitlerde yangının otomobilin elektrik sisteminden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

İHA

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