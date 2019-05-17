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Otomobil takla attı: 2 Yaralı

Otomobil takla attı: 2 Yaralı

Adıyaman’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa Kavşağında meydana geldi. Sabaha karşı, Remzi Demir yönetimindeki 63 K 9075 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Takla atan otomobil içerisinde sıkışan sürücü Remzi Demir ve Ali Demir’i itfaiye ekipleri otomobilden çıkarttı. Kaza yerine gelen 112 acil sağlık hizmetlerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar  Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yarılılardan Ali Demir isimli yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

 

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