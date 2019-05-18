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  3. Otomobil çarpan sokak köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü

Otomobil çarpan sokak köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü

Otomobil çarpan sokak köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü

Adana'da caddeden karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu telef olan sokak köpeğini gören kadın, köpeğin yanına uzanarak köpeği okşayıp dakikalarca gözyaşı döktü.

Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen 01 DHA 01 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle telef olan köpeği gören bir kadın ise ölen köpeğin yanına uzandı, dakikalarca köpeği okşayarak gözyaşı döktü.

Telef olan köpek belediye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

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