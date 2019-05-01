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  3. Otomobil askıda kaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Otomobil askıda kaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Otomobil askıda kaldı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bisikletler için yapılan park demirlerinin üzerine çıkarak askıda kaldı.

Kazada yaralanan olmazken, 4 bisiklet ile bir motosiklet hasar gördü. 

Nuri Doğrul Caddesi'nden Milli İrade Meydanı'na doğru seyir halinde olan Y.Y. idaresindeki 16 JTC 48 plaka otomobil kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bisiklet parkında bulunan 4 bisiklet ve bir motosiklete çarptı. Daha sonra araç bisiklet parkının demirlerinin üzerine çıkarak askıda kaldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Park halinde olan 1 motosiklet ile 4 bisiklette maddi hasar meydana geldi.

İHA

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