Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? Otobüs seferleri için tarih verildi!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası yolculuk kısıtlaması getirilmişti. Otobüs seferleri ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı da merak konusu olmuştu. Otobüs seferleri için tarih verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ulaşımın durduğu Türkiye'de, 4 büyük otobüs firması 4 Haziran'da yeniden tüm seferlerine başlayacağını duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle deniz, hava ve kara ulaşımı durdurulmuştu.

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Normalleşme adımlarının atılmaya başlanmasıyla birlikte duran ulaşım da yeniden canlanmaya başlıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağını duyurarak, müjdeyi verdi.

4 Haziran'da seferlere başlayacak firmalar şöyle: Pamukkale,Ulusoy, Metro ve Kamilkoç. Söz konusu bilet satışları; Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla yapılacak.

HES KODU NEDİR?

HES kodu, seyahat izni almak isteyen vatandaşlar tarafından detayları ile araştırılmaya başlandı. HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulama olacak.

HES KODU NE İŞE YARAR?

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

Uygulama öncelikle seyahatlerde kullanılmaya başlansa da kısa süre içerisinde iş yerleri, muayenehaneler, kurum ziyaretleri gibi birçok alanda yaygınlaştırılacak.

Özel araçla seyahat izin belgesi gerekli mi? Özel arabayla seyahat izin belgesi nasıl alınır?