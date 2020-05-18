Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Ramazan Bayramı'nda otobüs seferleri başlayacak mı? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 il için getirilen şehir giriş/çıkış kısıtlaması ile ülke genelinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar ve 20 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sokağa çıkmalarına ilişkin kısıtlamalar devam ediyor. 16 ilde ise serbest seyahat dönemine geçildi.

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 ilde şehirler arası yasağın kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklama sonrası otobüs seferlerinin normale döneceği tarih heyecanla beklenmeye başlandı.

Alınan kararlar kapsamında otobüs seferlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALDIRILDI?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ'a giriş çıkış sınırlandırılmasının kaldırıldığını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.

HANGİ İLLERDE SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDİYOR?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.