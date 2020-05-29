Koronavirüs ile mücadele kapsamında şehirlerarası yolculuk kısıtlaması getirilmişti. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler olumlu sonuçlar verince yurt içi otobüs seferlerinin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Otobüs seferleri ne zaman açılacak? Otobüs biletleri satışa çıktı mı? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

OTOBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?



Normalleşme adımlarının atılmaya başlanmasıyla birlikte duran ulaşım da yeniden canlanmaya başlıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağını duyurarak, müjdeyi verdi.

4 Haziran'da seferlere başlayacak firmalar şöyle: Pamukkale,Ulusoy, Metro ve Kamilkoç.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Videokonferansla 9'uncu kez gerçekleşen ve yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, yeni tip koronavirüsle mücadelede gelinen aşamayı ve normalleşme yönünde atılacak adımları açıkladı:

Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz. İdari izinde bulunan, esnek çalışma sisteminde olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kreşler ve bakımevleri 1 Haziran'da açılacak.