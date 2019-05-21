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Otobüs durağında şüpheli poşet paniği

Otobüs durağında şüpheli poşet paniği

Adıyaman'da bir otobüs durağına bırakılan şüpheli poşet neden olurken, yapılan inceleme sonucu poşetten çöp çıktı.

 Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi yanında bulunan otobüs durağında içerisi dolu olan poşeti fark eden vatandaşlar durumu polise ekiplerine bildirdi. İçerisinde bomba olabileceği şüphesi ile polise bildirmesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken bomba imha uzmanları ise poşette incelemelerde bulundu. Poşette yapılan incelemelerin ardından poşette çöp çıktı. Herhangi bir patlayıcı madde ile karşılaşılmaması üzerine polis ekipleri normale döndü.

İHA

 

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