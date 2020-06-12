Otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? Şehirler arası otobüs fiyatları belli oldu mu?

İller arası yolculuk yapacak olan vatandaşlar otobüs bilet fiyatları yakından takip edilen konular arasında yerini koruyor. Çin’de başlayan ve kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası şehirler arası seyahat yasağı başlamıştı. Salgın sonrası alınan olumlu gelişmeler sonucu normalleşme adımları atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı otobüs tavan fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı. Haberimizin içerisinde Otobüs bilet fiyatları ne kadar oldu? sorusuna ulaşabilirsiniz.

OTOBÜS BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Koronavirüs salgını sonrası alınan olumlu gelişmelerden dolayı şehirler arası otobüs fiyatları merak edilmeye başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun talep alan otobüs bilet fiyatlarında indirme gidildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı otobüslerde yüzde 50 doluluk oranını kaldırmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu durum doğrultusunda otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30-40 indirim yapılacağını bildirdi.

Bu sayede vatandaşlara yüksek fiyatlı bilet satışı yapılmayacak.

İSTANBUL-ANKARA BİLETLERİ EN FAZLA 120 TL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın aldığı kararlar doğrultusunda İstanbul-Ankara bilet fiyatlarına belirledi. 120 TL baz alınacak olan otobüs bilet fiyatları km başına göre hesaplanacak.

301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-1000 kilometrelerde 250 lira olan tavan ücret de 185 liraya indirilecek. Fiyatların düşmesi ile beraber 160 TL olan bilet fiyatları 120 TL’ye düştü.