Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7384
  • 6,3584
  • 271.293
  • 108667
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki oto kiralama dükkanında çıkan kavgada, iş yeri sahibi Ahmet Ünal (57) ile oğlu Ali Ünal (33) ve Ersin Özkan tabancayla vurularak, yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Özkan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında, ilçeye bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana geldi.

Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'ndaki oto kiralama dükkanında, iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi Ahmet Ünal ile oğlu Ali Ünal ve Ersin Özkan, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Denizli Devlet Hastanesinde tedaviye alınan Ahmet Ünal'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen ve otomobille kaçan Mustafa E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA


Ebru Şallı hamile mi? O paylaşımı olay oldu!
Aldığı kilolar boşa gitti! İmdadına sevgilisi yetişti
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten aylar sonra bir ilk!
Necati Şaşmaz'ın ardından Nagehan Şaşmaz'dan da açıklama geldi
Guido Senia Şeyma Subaşı'yı aldattı mı?
<p>Van Gölü’nün Tuşba ilçesi sınırlarında suların çekilmesiyle birlikte çok sayıda insan kemiği orta

Van Gölü’nde Tüyler Ürperten Olay... Sular Çekilince İnsan Kemikleri Ortaya Çıktı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul’un en iyi açık oto pazarı hangisi?