Otizmli Kaan'ın annesinden isyan: Sadece yanındayız demekle olmuyor

Otizmli oğlunun eğitim alabilmesi için Uşak’tan İzmir’e taşınan 37 yaşındaki Ayça Alemdar, 5 yaşındaki Kaan çığlık atıyor, zıplıyor’ diye komşuları tarafından olmadık hakaretlere maruz bırakıldığını sosyal medyadan paylaştı. Yaşananlara vatandaşlardan büyük tepki geldi. Alemdar’ın sesini ise sanatçı Haluk Levent ile Konya Büyükşehir Belediyesi duydu. Küçük Kaan’a Konya kucak açtı. Ayça Alemdar İzmir’de oğluyla birlikte yaşadıklarını AKŞAM’a anlattı: “İstanbul’da tıbbi mümessil olarak çalışıyordum. Kaan 1.5 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Uşak’a ailemin yanına taşınmak zorunda kaldım. Ancak orada oğlumun eğitimi için imkan yoktu, İzmir’e taşındım.

HAKARET ETTİLER



Taşındığım günden beri de apartmanda oturanların sürekli hakaretine maruz kaldım. Apartmandakiler geldiğim günden beri çıkmam için olmadık hakaretler ettiler. Kapımı yumruklayıp ne ahlaksızlığımı, ne terbiyesizliğimi bıraktılar, sürekli ‘defolup git’ diyorlar. Ben komşuların bu hakaretleriyle yaşamaya çalışırken pandemi bahane edilerek Anadolu Otizm Vakfı okulu kapattı. Ev sahibi ve emlakçı komşuların rahatsız olduğunu belirterek evden çıkmam için uyarıda bulundu.”

ARTIK KONYA’DA YAŞAYACAKLAR



İnsanların olumsuz davranışlarını Kaan’ın hissettiğini çığlıkların da öyle başladığını belirten Alemdar , “AHBAB aracılığı ile Haluk Levent’e ulaştım. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüştüm. Benimle çok ilgilendi. AHBAB tarafından Konya’da bir ev tutulacak 1 yıllık kirayı Haluk Levent ödeyeceğini söyledi. Kaan, orada SOBE Otizm Vakfı’nda eğitim almaya başlayacak. Bize tüm bu baskı ve hakaretleri eden komşularımıza da 1 TL’lik tazminat davası açıyoruz” diye konuştu.