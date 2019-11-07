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  3. 'Otizmli çocukların yuhalandığı' iddiaları büyük tepki çekmişti... Valilik'ten açıklama geldi

'Otizmli çocukların yuhalandığı' iddiaları büyük tepki çekmişti... Valilik'ten açıklama geldi

'Otizmli çocukların yuhalandığı' iddiaları büyük tepki çekmişti... Valilik'ten açıklama geldi

Aksaray'da otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını talep eden velilerin, okulun çıkış saatinde bir araya gelerek otizmli çocukları yuhaladığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Aksaray Valiliği, haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Aksaray'daki Mehmetçik İlkokulu'nda 42 özel eğitim öğrencisinin, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhlanıp, okulda istenmediği iddia edildi. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin eğitimlerine devam ettiği, konuyla ilgili de gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Mehmetçik İlkokulu'nda, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzeretoplam  334 öğrenci eğitim görüyor. Aralarında otizimli öğrencilerin de bulunduğu 42 özel eğitim öğrencisinin, iddiaya göre diğer öğrencilerin velileri tarafından başka okula gönderilmesi istendi. Özel eğitim öğrenci velileri de buna tepki gösterdi. Veliler arasında yaşanan tartışmalar da cep telefonu kameralarına kaydedilerek, sosyal medya da paylaşıldı. 

Bunun üzerine harekete geçen Aksaray Valiliği, açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

''Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğretimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da otizimli çocuklar yuhlandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal öğretimlerine devam etmktedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir Özel Eğitim Okulu planlanmış olup, konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır'' denildi.

DHA

 


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