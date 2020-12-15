Otizmli çocuğa işkence iddiası... Koronavirüs değil bakımsızlık öldürecek

Elazığ’da yaşayan 3 çocuklu Ayas çifti çalıştıkları için eylülde otizm hastası oğulları Murat Can’ı koronavirüse yakalanmaması için özel bir bakım merkezine yerleştirdi. Merkeze yatırıldığında 85 kilo olan Murat Can, geçen sürede 50 kiloya kadar düştü. Aşırı kilo kaybı nedeniyle 2 defa ailesinden habersiz hastaneye kaldırılan Murat Can, son olarak 2 Aralık’ta kalp krizi nedeniyle Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi duran Ayas, hayata döndürülerek, yoğun bakıma alındı. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tutulan Ayas’ın babası Volkan Ayas, bakım merkezini CİMER’e şikayet ederek savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

Baba Volkan Ayas (42), yaşam mücadelesi veren oğlunun bileğinde yaralanmalar olduğunu iddia ederek şöyle konuştu:

İNCELEME BAŞLATILDI



“Gerekli yerlere şikayetlerde bulundum. Benim çocuğum organlarını kaybederken bunun sorumluları ellerini beline takıp Allah’tan geldi diyebiliyorsa bunun vicdanen hesabı sorulmalı. Bu çocuk eklemlerinden neden yaralansın” dedi. Ayas’ın şikayeti üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bakım merkezi hakkında inceleme başlattı.