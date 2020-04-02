Otizme Mavi Işık Yak ne demek? Otizm Farkındalık Günü neden mavi?

Bugün, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için birçok bina mavi ışıkla aydınlatılacak. Sosyal medyada da pek çok kişi ve kurum Otizme Mavi Işık Yak T-Shirt’leri ile paylaşımlarda bulunacak. Kampanyaya katılan vatandaşlar "Otizme Mavi Işık Yak ne demek?" sorusunun da yanıtını araştırmaya başlandı. Detaylar haberimizde..

OTİZME MAVİ IŞIK YAK NE DEMEK?

"Otizme Mavi Işık Yak" Otizm Farkındalık Günü için başlatılan kampanya oluyor. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, birçok bina mavi ışıkla aydınlatılacak. ABD’de Autism Speaks tarafından başlatılan ve bütün dünyada ilgi gören Mavi Işık Yak Kampanyası’nın (Light It Up Blue) Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile Türkiye’de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Galata Kulesi, Çanakkale Şehitler Anıtı, İzmir Saat Kulesi, Eskişehir Masal Şatosu, Kadıköy Boğa Heykeli, Şanlıurfa Balıklıgöl, Konya Kelebekler Vadisi ve Amasya Kalesi başta olmak üzere pek çok bina Mavi Işıkla aydınlatılacak.

Sosyal medya üzerinden #otizmemaviışıkyak hashtagi ile yürütülecek olan kampanya ile pek çok kişi ve kurum Otizme Mavi Işık Yak T-Shirt’leri, sosyal medya paylaşımları ile otizm farkındalık mesajları verecekler.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ NEDEN MAVİ?

Otizm Farkındalık Günü'nün simgesel rengi Mavi olarak belirlendi. Otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanını otizmin simgesel rengi olan ‘mavi’ ile ışıklandırılacak.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ TARİHÇESİ

2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratarak otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler yaratmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Her yıl, “Otizm Farkındalık Ayı” olan Nisan ayı boyunca dünya genelinde otizmin sorunlarını ve çözümleri konuşuluyor, araştırmaların teşvik edilmesi ve erken teşhisle tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

OTİZM NE DEMEK?

Otizm, otistik spektrum hastalıkları da denilen yaygın gelişimsel bozuklukların birçok türünden biri. Otizmin Asperger sendromu gibi diğer yaygın gelişimsel bozukluklarla karıştırılması da mümkün. Diğer bozuklukların da otizme benzer belirtileri olabiliyor. Ülkemizde 1 milyon 142 bin 586 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 4 milyon 568 bin aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor.