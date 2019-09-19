Otizm nedir? Otizm Farkındalık Günü sözleri ve mesajları!

Çocuğunuz, başkalarıyla göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, parmağıyla ile istediği şeyi göstermiyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa, bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa, konuşma dilinde yaşıtlarından geri kalmışsa, sürekli olarak sallanmak çırpınmak gibi hareketleri varsa, gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa, günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekebilir.

OTİZMİN TANISI NASIL KONUR?

Otizm tanısı koyabilecek olan kişiler, yalnızca konunun uzman doktorları olabilirler. Otizmli çocukların dış görünümleri diğer çocuklardan farklı değildir; ancak, davranışlarında farklılıklar vardır. Tanı, uzmanlar tarafından çocuğun gözlenmesi, gelişim testleri yapılması ve anne-babalara çocuğun gelişimi hakkında sorular sorulması ile birlilte konabilir. Otizmin tanısı 12 aylıktan itibaren konabiliyor. Erken yaşta tanı konması, bir an önce eğitimin başlaması açısından önem teşkil ediyor.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ SÖZLERİ

1. Otizme bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın.

2. Farkındayım farkında olun!

3. Otizm eksiklik değil, farklılıktır!

4. Otizmin farkındayız, onların yanındayız!