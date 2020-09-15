Otelde turistleri maske takmaları konusunda uyaran hemşire yüzüne terlik yedi

Antalya Kemer'de 5 yıldızlı bir otele yerleşen Rus uyruklu Margarine D., Tatiana S., ve ismi belirlenemeyen bir başka kadın turistin kendilerini maske takmaları konusunda uyaran hemşirenin yüzüne terlik fırlattı.

İHA'da yer alan habere göre, Rus uyruklu üç kadın turistin otele giriş yaptıkları gün doktor ofisine girerek soyunmak istediklerini söylediler. Hemşire İsmira Öztürk, doktor ofisinde böyle bir şey yapamayacaklarını söyleyince alkollü oldukları öne sürülen kadınların hakaretleriyle karşı karşıya kaldı.

İŞ YERİ HEKİM "BEYAZ KOD" İHBARINDA BULUNDU

Ertesi gün iki arkadaşıyla birlikte tekrar doktor ofisine gelen Tatiana S., ayak topuğuyla ilgili şikayeti olduğunu söyleyerek doktorla görüşmek istediğini söyledi. Hemşire İsmira Öztürk, yine alkollü olduğu iddia edilen turistlere maskesiz biçimde doktorun yanına giremeyeceklerini söyleyince tartışma çıktı. İddiaya göre Margarita D. isimli kadın hakaret ederken, Tatiana S. ise ayağındaki kırmızı terliği çıkararak hemşirenin yüzüne fırlattı. Gözüne isabet eden terlikle canı yanan hemşire acıyla çığlık atarken, olaya tanık olan işyeri hekimi polisi arayarak “Beyaz kod” ihbarında bulundu.

"TERLİĞİ GİZLEDİLER"

Olay yerine gelen polis üç rus kadını ve saldırıya uğrayan hemşireyi sağlık kontrolü için Kemer Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Hemşirenin yüzüne terlik fırlattığı iddia edilen Tatiana S.'nin otele ait banyo terliğini giydiği dikkat çekerken, saldırıda kullanılan plastik terliğin gizlendiği öne sürüldü.