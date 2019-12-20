Otel odasında tam 7 kilo bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Kent merkezinde yönetimi el değiştiren bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarıma alındı. Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş tarihi altın parayı fark etti. Asgari ücretle çalışan temizlikçiler, parayı bulduklarını hemen otel yöneticilerine söyledi. Otel yönetimi de paranın sahibini bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirildi. 2 bin 280 adet olduğu ve Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basıldığı anlaşılan paralar polise teslim edildi.

"PARA MI ALTIN MI OLDUĞUNU TAM OLARAK BİLMİYORUM"

Parayı bulan temizlikçilerden Yonca Közü, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını aktardı. Ne bulduklarını tam olarak anlayamadıklarını belirten Közü, "Bulduğumuz şeyin para mı altın mı olduğunu tam olarak bilmiyorum. Odada temizlik yaparken bulduk. Temizlik yaptığımız dolabın üstünde en dipte gizlenmiş halde bulduk. İndirdik ve müdürlerimize bilgi verdik” şeklinde konuştu.

"TEREDDÜT BİLE ETMEDİK"

İşçilerden İbrahim Sargıcı, uzun zamandır otelde asgari ücretle çalıştığını ifade ederek, “Bulduğumuzda tereddüt bile etmedik direkt amirimizin yanına götürüp teslim ettik. Amirimiz de gereğini yaptı. Benim tahminin Suriye tarafından getirildi. Adam savaştan kaçarken getirdi buraya sakladı ya gelemedi veya dönemedi. İnsan bildiği parayı kolay kolay bir yerde bırakmaz. Tabi ağır bir paketti yaklaşık 7 kilo vardı” dedi.

"HEPSİNİ GERÇEKTEN KUTLUYORUM"

Otelin Genel Müdürü Hakan Gürsoy, kendileri için paranın değerinden çok asgari ücretle çalışan personellerinin gördükleri paranın sahibini bulma arayışına girmesinin önemli olduğunu söyledi. Dürüstlük ve doğruluk timsali personellerini ödüllendireceklerini vurgulayan Gürsoy, "Bizim için önemli olan bulunan şeyin değeri değil, görüldükten sonra personelin nasıl davrandığıdır. Hepsini gerçekten kutluyorum. Değerine bakmaksızın kendi üstlerine düşen görevi yerine getirip, bize teslim ettiler. Beni ilgilendiren tarafı personelin göstermiş olduğu dürüstlük ve doğruluktur kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

"EMNİYETE GEREKLİ BİLGİLERİ VERDİK EMANETLERİ TESLİM EDECEĞİZ"

Otelin Genel Koordinatörü Ömer Faruk Karınca da, "Çalışanlarımızın hal ve davranışları şirket politikamız açısından son derece önemlidir. Bu şekilde cefakar kendinden emin olan maneviyatı yüksek çalışanlarımız olduğu için gurur duyuyoruz. Emniyete gerekli bilgileri verdik emanetleri teslim edeceğiz. Personellerimiz bu davranış günümüzde çok önemsenecek bir tutumdur” diye konuştu.

Tarihi altın paralar, polis tarafından otel yönetimi ve işçilerden tutanakla teslim alınarak ilgili birime götürüldü.

SAHTE OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis tarafından tutanakla teslim alınan altınlarla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan ilk incelemede, yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki altın görünümlü metal paraların sahte olduğu anlaşıldı. Polisin konuyla ilgili incelemesi sürüyor.

(İHA)