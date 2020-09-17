Ek tercih tarihleri, taban puanları, kontenjanları ve ücretleri ile ilgili bilgiler: ÖSYM ek tercihler başladı!

ÖSYM üniversite ek tercihleri sabah saatleri ile yoğun ilgi görmeye başladı. Dün ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Ek tercih müjdesini vermişti. Başkan Aygün'ün belirttiği gibi bugün heyecanlı ek tercih dönemi başladı. Adaylar açıklanan kontenjanları dikkatli bir şekilde inceleyerek kendilerine en uygun tercihleri yapacaklar. Şimdi gelelim ek tercih sürecinde en çok merak edilen adımlara... Ek tercih tarihleri, taban puanları, kontenjanları ve ücretleri ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

EK TERCİH TARİHLERİ

ÖSYM YKS ek tercih tarihleri 17-23 Eylül 2020 tarihleridir.

EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2020-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.)

EK TERCİH ÜCRETLERİ VE YATIRMA TARİHLERİ

Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir. Söz konusu ek yerleştirme ücreti, 24 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Bu süreden sonra ücret ödemesi yapılamayacak.

Ek tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre, yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları yükseköğretim programları tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak.

EK TERCİH KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

EK tercih kontenjan ve taban puanları kılavuz kapsamında yer alan tablo 3 ve tablo 4'te yer alıyor. Burada üniversitelerin açık kalan fakülte ve bölümleri, bölümlerin kaç kontenjanının açık kaldığı ve kaç puandan öğrenci kabul ettikleri bilgisine ulaşmak mümkün.

Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Tablo-3'te; Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Tablo-4'te sıralanıyor.

EK TERCİH KONTENJAN TABLO 4 İÇİN TIKLAYIN

TEMEL İLKELER

Kılavuzda yer alan "Temel İlkeler" bölümünde ek yerleştirme ile ilgili genel bilgilere yer veriliyor. Buna göre, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2020-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2020- YKS merkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır.

2020-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2020-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

Ek yerleştirme kontenjanlarına yerleştirme yapılırken, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ve 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara uyulacaktır. Bu kılavuzlarda yer alan bedensel engelliler, bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunları ile ilgili ilke ve kurallar ek yerleştirme için de geçerlidir. Bu nedenle adaylar, adı geçen kılavuzları yeniden incelemelidir.

EK TERCİH YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adayların, tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden YKS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri yerinde olacaktır. Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebileceklerdir.

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 170 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

