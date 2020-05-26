Osmanlı'nın ilk başkentinde bayram sessizliği

Osmanlı'nın ilk başkenti olarak bilinen Söğüt ilçesi, Osman Bey'in kayınbabası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin türbesi, Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi ile Osmanlı'da kuruluşun nişanesi kabul edilen ilk hutbeyi okuyan Dursun Fakih'in türbesine evsahipliği yapıyor.

Tarihi kentin önemli alanları, Kovid-19 öncesindeki her bayramda manevi atmosferi dolayısıyla vatandaşların uğrak mekanı olurken bu bayram buruk günler geçirdi.