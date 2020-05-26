26 Mayıs 2020 Salı 11:40 | Son Güncelleme:
Osmanlı'nın ilk başkentinde bayram sessizliği
Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprakları Bilecik'te bulunan ve özellikle bayram tatillerinde çok sayıda kişiyi ağırlayan tarihi alanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sakin bayramı yaşadı.
Osmanlı'nın ilk başkenti olarak bilinen Söğüt ilçesi, Osman Bey'in kayınbabası ve Osmanlı Devleti'nin manevi mimarlarından Şeyh Edebali'nin türbesi, Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi ile Osmanlı'da kuruluşun nişanesi kabul edilen ilk hutbeyi okuyan Dursun Fakih'in türbesine evsahipliği yapıyor.
Tarihi kentin önemli alanları, Kovid-19 öncesindeki her bayramda manevi atmosferi dolayısıyla vatandaşların uğrak mekanı olurken bu bayram buruk günler geçirdi.