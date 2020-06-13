"Osmanlı Devleti'nde sarayların has ahırlarındaki hayvanların yem işleriyle sorumlu olan görevliye ne ad verilirdi?" sorusu milyoner izleyicilerini düşündürdü. Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cumartesi akşamları Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın soruları ise arama motorunda izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte o sorulardan bir tanesi…

OSMANLI DEVLETİ'NDE SARAYLARIN HAS AHIRLARINDAKİ HAYVANLARIN YEM İŞLERİYLE SORUMLU OLAN GÖREVLİYE NE AD VERİLİRDİ?



A: Yulaf Emini

B: Arpa Emini

C: Çavdar Emini

D: Saman Emini

Doğru cevap: B Arpa Emini