Osmanlı Devleti'nde iskan politikası: İskan politikası nedir, hangi padişah döneminde başladı?

İskan politikası, Osmanlı İmparatorluğu döneminde uygulanan bir yerleştirme politikasıdır. Fethedilen toprakları Türkleştirmek ve İslamlaştırmak adına iskan politikası uygulanmaktadır. Sözlükte yerleştirme ve konumlandırma olarak açıklanan İskan politikası topraklarda kalıcılığı arttırmayı amaçlamaktadır.

İSKAN POLİTİKASI NEDİR?

Fethedilen topraklara, genellikle Osmanlıdaki Türkler yerleştirilmiş ve fethedilen topraklar, böylece Türkleştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca iskan politikası, devlete zarar veren insanların ve toplumun düzenini bozacak kişilerin sürgün edilmesini de sağlamıştır.

İSKAN POLİTİKASININ AMACI NELERDİR?

Fethedilen yerlere cami, çeşme, yol, köprü, medrese, hastane gibi binalar inşa edilerek bölgeye Türk-İslam kimliği kazandırılmıştır. Fethedilen bölgelere Anadolu'dan göç ettirilen Türkler yerleştirilmiştir. Osmanlı Devleti, fethedilen yerdeki yerel halka hoşgörülü davranmış, inançlarına saygı göstermiş ve onların Osmanlı'ya bağlılıklarını sağlamıştır. Fethedilen yerlerin siyasal, askerî ve sosyal yönden güvenliğini sağlamak. Yapılacak olan fetihlerin devam etmesini sağlamak. Daha düzenli ve yerleşik bir düzen oluşturmak.

İSKAN POLİTİKASI HANGİ PADİŞAH DÖNEMİNDE BAŞLADI?

Tarihi kaynaklarda yer alan bilgiye göre politikayı ilk olarak uygulayan padişahın Orhan Bey olduğu bilinmektedir. İskân politikası, ilk olarak Hayrabolu adlı şehirde uygulanmakla beraber politikayı düzenli uygulayan ise I. Murad'dır.