Osmaniyeli şehit babası: Şehit babası oldum, ona seviniyorum

Irak’ın kuzeyinde süren ‘Pençe-3’ harekatı sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Üzeyir Aslan, Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşının getirildiği sırada baba Mehmet Aslan’ın, “Ağlamam, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim. Ben şehit babası oldum, ona seviniyorum. Cumhurbaşkanım izin versin, silahımı versinler oğlumun şehit olduğu yere gideceğim” sözleri, yürekleri parçaladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak’ın kuzeyinde sürdürülen ‘Pençe-3’ harekatında Mehmetçik, PKK’lı teröristlerle Umar tepe bölgesinde çatışmaya girdi. Dün sabah saatlerinde yaşanan çatışmada 3 asker şehit olurken, 7 asker de yaralandı. Şehit düşen askerlerden Sözleşmeli Er Durdu Oğuzhan Yılmaz ile Uzman Çavuş Üzeyir Aslan’ın naaşları, memleketleri Osmaniye’ye gönderildi.

Şehit Uzman Çavuş Üzeyir Aslan’ın memleketine getirilen cenazesi, önce Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi’ndeki evine sonra da cenaze namazı için İrfanlı Camii’ne getirildi. Şehidin acılı babası Mehmet Aslan’ın dirayetli duruşu ise gurur ve hüznü bir arada yaşattı. Şehit babasının, “Ağlamam, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim. Ben şehit babası oldum, ona seviniyorum. Vatan sağ olsun. Bir tane oğlum vardı, bir tane daha olsa onu da gönderirdim. Burada oğlumun aslanlar gibi silah arkadaşları var. Oğlumun öcünü alacaklar. Cumhurbaşkanım izin versin, oğlumun şehit olduğu yere gideceğim. Yeter ki silahımı versinler” sözleri yürekleri dağladı.

Anne Sultan Aslan ise “Benim kuzum ölmedi, yaşıyor. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ben dimdik duruyorum” diyerek ağıt yaktı. Şehidin acılı eşi Seher Aslan ise şehidin naaşını selam durarak karşıladı. Aslan’ın cenaze töreni öğle namazının ardından kılındı. Helallik alınmasının ardından ailesi, şehidin tabutuna sarıldı.

Şehidin naaşı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Çamiçi Mezarlığı Şehitliğine götürüldü.

Törene, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, kent protokolü, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.