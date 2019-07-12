Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7062
  • 6,4232
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Osmaniye'de tarihi kalede çıkan orman yangını korkuttu

Osmaniye'de tarihi kalede çıkan orman yangını korkuttu

Osmaniye'de tarihi kalede çıkan orman yangını korkuttu

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, tarihi Toprakkale'nin olduğu ormanlık alanda çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Toprakkale ilçesinde tarihi kalenin eteklerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Arazözler ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangına Adana Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Tarihi kalenin bir bölümüne de sıçrayan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Soğutma çalışması sürüyor.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
İmparator tavla oynadı
İclal Aydın ve Efe Kubilay çiftinden üzücü haber!
Acun Ilıcalı'dan flaş Cansu Dere açıklaması
Zehra Çilingiroğlu nişanlandı mı? Yanıt verdi
<p>Evde gördüğümüz ve etrafa ve bize zarar veren güveleri doğal yollarla evden uzaklaştırmak mümkün.

Güveleri Doğal Yollarla Evden Uzaklaştırmak Mümkün Mü? | #DoğalaDönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Doğu Anadolu'nun kırmızı periler diyarı

Denizaltıya uyuşturucu operasyonu