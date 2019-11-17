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Osmaniye'de korkutan orman yangını

Osmaniye'de korkutan orman yangını

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 2 ev boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Düziçi ilçesindeki Kanlıgeçit Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında saat 13.00'te henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanların mahalleyi sarması üzerine 2 ev boşaltıldı. Çok sayıda itfaiye aracı ve arazözlerin söndürmeye çalıştığı yangının, rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA


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