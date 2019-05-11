Osmaniye'de feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şehit Orhan Gök mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı üzeri yeni hastane yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil ile Mehmet Aslan Küçüktamer (59) idaresinde motosiklet bulvar üzerinde trafik ışıklarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayıp asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, motosiklet sürücüsü Mehmet Aslan Küçüktamer kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alınırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA