Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5927
  • 6,2433
  • 271.061
  • 97205.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Osmaniye'de 35 kiloluk bal kabağı görenleri şaşırtıyor

Osmaniye'de 35 kiloluk bal kabağı görenleri şaşırtıyor

Osmaniye'de 35 kiloluk bal kabağı görenleri şaşırtıyor

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde çiftçilik yapan Bünyamin Samagan'ın (34) tarlasında yetişen 35 kilo ağırlığındaki bal kabağı, büyüklüğüyle görenleri şaşırttı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 yıldır tarım işiyle uğraşan Bünyamin Samagan'ın bu seneki hasatından çıkan 35 kilo 100 gram ağırlığında bal kabağı, görenlerin ilgisini çekiyor.
 
 Arazisine faklı sebze ve meyve dikip, doğal gübrelerle üretim yaptığını belirten Samagan, ilk kez bu kadar büyük bir ürün aldığını söyledi. Mayıs ayında arazisine ilk kez bal kabağı ektiğini ifade eden Samagan, "Tarım işiyle uğraşmayı çok seviyorum. Bahçemde birçok çeşit meyve ve sebze bulunuyor. Bal kabağının yemeği, tatlısı ve reçeli yapılıyor, bu yıl bal kabağı da yetiştirdim ve verimli bir hasat oldu. İçlerinden bir tanesi ise büyüklüğü ile bizleri olduğu kadar görenleri de oldukça şaşırttı" diye konuştu.

DHA
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burak ve Fahriye'nin panik anları
Damat adayı intihar etmişi! Zuhal Topal'dan ilk yorum
Çağatay Ulusoy'un yeni imajı şoke etti!
Simge konseri terk edince yuhalandı
Başkan Erdoğan'dan Demet Akalın'a teşekkür telefonu
<p>Burdurlu kadınlar Edinilen bilgiye göre merkez Karatay ilçesi Köseali Yaylası´nda tarlasını sulam

Mısır Tarlasında Korkutan Obruk

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

WhatsApp'a iki yeni özellik birden

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları