Kuruluş Osman dizisinin bugün başlaması ile Osman Gazi'nin hayatı, eşi, çocukları ve yaşadığı dönem merak konusu oldu. Vatandaşlar Osman Gazi ile ilgil her ayrıntıyı arama motorlarında araştırıyor. İnternette en çok araştırılan konular arasında Osman Gazi'nin çocukları da yer alıyor. Osman Gazi'nin oğulları kimler? Osman Gazi'nin çocukları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor.

OSMAN GAZİ'NİN HAYATI

Osman Gazi 1258'te Söğüt'te doğmuştur. Osmanlı Beyliği ve Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahıdır. Ertuğrul Gazi'nin üzerine titrediği üç oğlundan birisi olan Osman Gazi, 27 sene saltanatta kalmıştır. Osman Bey, Osmanlı Devleti’ni ve Osmanoğullarını kuran ve adını devletine ve soyuna vermiş bulunan ilk Osmanlı Sultânıdır. Kendisine Kara Osman, Fahruddin ve Mu’înüddin de denmiştir. Osman Gâzî, hayatının sonuna kadar emîr yani bey olarak anılmıştır; vefâtından sonra Hân ve Sultân denmiştir. Çünkü hayatının sonlarına doğru uc beyi olmuştur.

OSMAN GAZİ'NİN OĞULLARI KİMLER?

Orhan,

Alâeddin Paşa,

Melik Arslan Bey,

Hamid Bey,

Pazarlı Bey,

Çobanbey.

OSMAN GAZİ'NİN KIZI KİM?

Fatma Hatun.