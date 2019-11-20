Osman Gazi'nin mezarı, türbesi nerededir? Bursa Osmangazi Türbesine nasıl gidilir?

Osman Gazi’nin mezarının nerede olduğu merak ediliyor. Osman Gazi Türbesi nerededir? Osmanlı Devleti’nin ve hânedanlığının kurucusu olan Osman Bey, İlk Osmanlı kaynaklarına göre Anadolu’ya gelen bir Türkmen boyuna mensup olup Söğüt uç (uc) bölgesine yerleşen Ertuğrul Gazi’nin oğludur. Dedesi Süleyman Şah (Bazı kaynaklara göre Gündüz Alp), büyükannesi Hayme Hatun (Süleyman Şah'ın eşi), babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime (Haime) Hanım'dır. Osman Gazi Söğüt’te vefat ettiği zaman babası Ertuğrul Gazi’nin türbesine gömülmüştür.

OSMAN GAZİ TÜRBESİ NEREDE?

Bursa Tophane semtinde, Park girişinin solunda, Şehitlik Anıtının yanındadır. Osman Gazi Söğüt’te vefat ettiği zaman babası Ertuğrul Gazi’nin türbesine gömülmüştür. Bursa’nın Türklerin eline geçişinden sonra naaşı Bursa’ya getirilerek Bizans dönemine ait Saint Elia (Gümüşlü Kümbet) Kilisesine gömülmüştür. İlk önceleri Orhan Gazi ile aynı çatı altına gömülmüşse de 1855 depreminde türbe yıkılınca 1863’de bugünkü türbeyi Sultan Abdülaziz yeniden yaptırmıştır.

Osman Gazi Türbesine ziyarete girmek isteyenler Bursa iline ve oradan da Osmangazi ilçesinde gelerek Osman Gazi’nin türbesine gidebilirler.