Osman Gazi'nin eşleri (eşi) kimdir? Osman Gazi'nin kaç eşi olmuştur?

Osman Gazi’nin eşi araştırılan konular arasında yer alıyor. Osman Gazi’nin kaç eşi vardır? Kuruluş Osman dizisinin gündeme gelmesinin ardından vatandaşlar Osman Bey’in hayatını merak etmeye başladılar. Heyecanla takip edilen dizide Bala Hatun’da yer alıyor. Bazı kaynaklara göre Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi bulunuyor. Haberimiz içerisinden Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde yer alan bilgilere ve merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

OSMAN GAZİ’NİN EŞLERİ KİMDİR?

Bazı kaynaklara göre Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızıydı. Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi’a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali’nin kızı ve Şehzade Alâaddin’in annesiydi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey’in hanımı, Şeyh Edebâli’nin kızı ve Orhan’ın annesi diye söz edilir. Orhan Bey’in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.

İlk Osmanlı tarihçilerinden Âşıkpaşazâde, Mal/Malhun Hatun’u Şeyh Edebâli’nin kızı diye gösterir ve Osman’ın gördüğü rüyayı büyük bir devletin doğuşunun müjdecisi olarak yorumlayan Şeyh Edebâli’nin kendisine kızını verdiğini kaydeder; Orhan Bey’in de onun oğlu olduğunu bildirir.

Şeyh Edebâli’nin kızının adını Râbia ve Bâlâ Hatun olarak farklı şekilde kaydeden tarihçiler de vardır. Ancak Bâlâ Hatun ismi yazılışı Mal Hatun imlâsının istinsahı sırasında yapılan bir yanlışa dayanır (Kitâb-ı Tevârîh-i Âl-i Osmân, vr. 29b’de Bâlâ Hatun, 39a’da Mal Hatun).

Mal Hatun’a atfedilen türbe Bilecik’tedir.