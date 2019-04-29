Fidye; oruç ibadetinin yerine getirilememesi veya hac ibadetinin edası sırasında işlenen birtakım kusurların giderilmesi için ödenen maddi bedel olarak biliniyor. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte 'oruç tutmayan ne kadar para verecek? fidye nedir, fidye miktarı ne kadar?' gibi soruların yanıtları tüm herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı fitre bedelinin 23 lira olduğunu duyurdu. Peki, fidye ne zaman verilir? Fidye miktarı 2019 ne kadardır? İşte fidye hakkında tüm merak edilenler...

ORUÇ TUTMAYAN NE KADAR PARA VERECEK?

Fitre Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından bir kişinin asgari geçim tutarı üzerinden belirleniyor. Bu yıl için belirlenen 23 lira, fitre için asgari miktar olarak belirlendi. Yani bunun altında bir fitre verilemiyor, üst sınır ise bulunmuyor

FİDYE NEDİR?

Kur’an-ı Kerim’de, “Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir yoksul doyumu fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyrulmaktadır. Buna göre ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan kimse, daha sonra bu oruçları kaza etme imkânı bulamazsa, her gününe karşılık bir fidye öder (Serahsî, el-Mebsût, III, 100; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 395-397).

Öte yandan Şâfiîlere göre Ramazan ayının kaza borcu herhangi bir mazeret olmaksızın yerine getirilmeden, öteki Ramazan gelecek olursa, kaza borcuna ilaveten bir de fidye ödeme yükümlülüğü ortaya çıkar. (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 364; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 645).

Şâfiî mezhebinde fidye ödeme yükümlüğünün ortaya çıktığı bir diğer mesele de gebe ve emzikli kadınlarla ilgilidir. Emzirme ve hamilelik sebebiyle çocuğunun sağlığı hakkında endişe duyan annelerin, oruç tutamadıkları günleri hem kaza etmeleri hem de fidye vermeleri gerekir. Fakat çocuk hakkında değil de kendileri hakkında endişe ederlerse o zaman sadece kaza gerekir. (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 267).

FİDYE MİKTARI NE KADAR?

Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsüdür. İmkânı olanların daha fazla vermesi daha iyidir.

FİDYE NE ZAMAN VERİLİR?

Oruç fidyeleri, Ramazan ayının sonunda toptan verilebileceği gibi, Ramazan ayı içinde günlük olarak veya Ramazan ayı başında da verilebiliyor.