Ortaokul öğrencisini servis minibüsü ezdi

Soner KAN

Ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan bir sağlıkçı yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fındıklı, doktorların tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan servis şoförü A.K., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Caddede trafik ışığı olmadığını belirten mahalleli ise “Burada ilkokul ortaokul ve lise var, sürekli kaza oluyor artık önlem alınsın” diyerek tepki gösterdi.

