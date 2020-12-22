Denizli'de ortağı Ali Koyun tarafından dolandırıldığını düşünen Halil Yurtseven, ortağının kamyonuna yerleştirmeye çalıştığı EYP erken patlayınca ağır yaralandı.

TRT Haber'de yer alan haberde Denizli'nin Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde, ortağı Ali Koyun'dan yüklü miktarda alacağını alamayan Halil Yurtseven, duruma öfkelenerek kendi imkanları ile bomba düzeneği hazırladı.

Sabaha karşı Koyun'a ait iş yerine gelen Yurtseven, park halindeki kamyonete bombayı kurmak istedi. Bu sırada bomba patladı. Patlamanın etkisiyle savrulan Yurtseven, ağır yaralandı.

Alevler arasında kamyoneti görenler ise itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Yurtseven'i hastaneye götürdü. Şarapnel parçalarının isabet ettiği Yurtseven´in hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.