Orografik yağış ne demek, nedir? Orografik yağış nerelerde görülür?

Orografik yağış ya da en çok bilinen adıyla yamaç yağışları ülkemizde görülen yağış türlerinden biridir. Dünyada musan asyasında da görülen Orografik yağış, nemli hava kütlelerin dağ yamacı boyunca soğuması ile meydana gelmektedir.

OROGRAFİK YAĞIŞ NEDİR?

Orografik Yağışlar (Yamaç Yağışları): Ülkemizde yeryüzü şekillerinin fazla engebeli olması, dağlar gibi yükseltilerin önemli yer tutması nedeniyle orografik yağışlar, cephe yağışları kadar olmasa da oldukça yaygındır. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde Orografik yağışlar çok fazla yer tutar.

Örneğin; Karadeniz üzerinde yer alan serin ve nemli hava kütleleri güneye doğru hareket eder. Bu kütleler, Karadeniz Bölge-si'nde kıyıya paralel uzanan Kuzey Anadolu Dağlarına çarpar ve bu etkiyle yukarı doğru yükselir. Yükselmeye bağlı olarak bu kütleler soğur, yoğunlukları artar ve bu yamaçlara yağış bırakır. Akdeniz Bölgesi'nde Toros dağlarının güney yamaçlarında da benzer yağışlar oluşur. Yazın, Aladağ ve Bolkar dağlarının güney yamaçlarında görülen Orografik yağışlar, nemli hava kütlelerinin bir dağ yamacı boyunca soğuması sonucu oluşur.

OROGRAFİK YAĞIŞ NERELERDE GÖRÜLÜR?

Konveksiyonel yağışlar dünyada ekvator iklimi ve savan ikliminin olduğu yerlerde, Türkiye'de ise iç anadolu ve doğu anadoluda görülür.

Oragrafik yağışlar ise dünyada muson asyasında, Türkiye'de de karadeniz bölgesinde görülür