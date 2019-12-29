Ormanı kesti, 'sarhoştum' dedi

Mersin’in eski Mezitli Mahallesi’nde 22 Aralık gecesi Orman Bölge Müdürlüğü korumasındaki 72 dönümlük arazideki kızılçam ağaçları kesildi. Her biri 70 yaşında olan ağaçların kesildiğini sabah bölgede spor yapanlar fark etti. Şüpheli olarak gözaltına alınan Mehmet Şenol, mahkemece tutuklandı.

Ormanlık alanda bin 511 ağacın kesildiği belirlendi. Ağaçları tek başına kestiğini iddia eden zanlının ifadesinde, “Olay günü ailevi nedenlerden dolayı içki içmiştim. Gece 22.00 sıralarında motorlu testere ile olay yerine giderek ağaçları kestim. Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Yaptığımdan dolayı pişmanım” dediği ortaya çıktı. Mehmet Şenol’un tutuksuz yargılanmak üzere tahliye talebinde bulunduğu da öğrenildi.

‘ARAZİYİ İŞGAL ETMEK İÇİN KESTİLER’

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Usulsüz ağaç kesimlerinin orman alanlarını işgal amaçlı yapıldığı ve yapan şahısların bunu sistematik bir şekilde rant amaçlı yaptığı tespit edilmiştir” denildi. Öte yandan aynı bölgeye işgal amaçlı dikilen narenciye ağaçlarının mahkeme kararıyla söküldüğü, söz konusu alana yeniden ormanlaştırılması için yöreye uygun çam, servi, harnup gibi ağaç türlerinin dikileceği bildirildi.

(DHA)