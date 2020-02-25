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  3. Ormanda korkunç cinayet! Ayrılmak isteyen nişanlısını boğazından bıçakladı

Ormanda korkunç cinayet! Ayrılmak isteyen nişanlısını boğazından bıçakladı

Ormanda korkunç cinayet! Ayrılmak isteyen nişanlısını boğazından bıçakladı

Eskişehir'de yaşanan korkunç cinayet akıllara durgunluk verdi. Zehra Ö.(22) adlı kadın 'nişanı atacağını' söylediğini iddia ettiği nişanlısı Emrah Öztürk'ü ormanlık alana götürüp boğazından bıçaklayarak öldürdü.

DHA'da yer alan bilgilere göre olay, Aşağıçağlan Mahallesi Kent Ormanı içerisinde meydana geldi. Kent Ormanı’nda bir erkek cesedi bulunduğu ihbar alan jandarma ekipleri, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Yapılan araştırma neticesinde Emrah Öztürk (28) ile nişanlısı Zehra Ö.'nün(22) öğle saatlerinde Kent Ormanına girdiği ve yaklaşık yarım saat sonra Zehra A.'nın ormandan tek başına çıktığı güvenlik kameralarından tespit edildi.

Emrah Öztürk hakkında ailesinin Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp ilanında bulunması nedeniyle Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada, nişanlısı Zehra Ö.'nün bilgilerine ulaşıldı. Telefona cevap vermeyen Zehra Ö., olayın ertesi günü Antalya otobüsüne binmek üzereyken jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği ortak çalışmayla yakalandı.


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