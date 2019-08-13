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  3. Orman yangınına giden itfaiye ekiplerine silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi

Orman yangınına giden itfaiye ekiplerine silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi

Orman yangınına giden itfaiye ekiplerine silahlı saldırı ihbarı polisi harekete geçirdi

Son bir haftada 3 ayrı bölgede büyük orman yangınının yaşandığı Bursa’da yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine ateş açıldı ihbarı ortalığı ayağa kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa - İzmir - İstanbul otoyolu Samanlı kavşağında yol kenarında küçük çaplı yangın ihbarı alan itfaiye ekipleri, 4 kişilik ekip ve tek araçla bölgeye gitti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında birden yakın mesafeden silah sesi gelmeye başladı. İtfaiye ekiplerinin bulunduğu bölgeye kadar seken bir kurşun itfaiyecileri tedirgin edince müdahaleyi yarıda bırakan itfaiye erleri, yolun alt kısmına siper alıp polise ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerine silahlı saldırı anonsu üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Son bir haftada 3 ayrı bölgede çıkan orman yangınlarının sabotaj olma ihtimali üzerine araştırma yapan ekipler, gelen bu ihbarın üzerine teyakkuza geçti. Bölgeye giden polis ekipleri çelik yeleklerini giyerek kurşunun geldiği ormanlık alanda arama yaptı. Kısa sürede bölgeye ulaşan çok sayıda polis ekibi, çevre yolunun karşısında kendisine ait tarlayı poligon haline getirip diktiği hedeflere ateş ederek talim yapan Ö.B. isimli şahsı tespit etti. Şahsın tabancasından çıkan bir kurşunun kayadan sekip yolun itfaiye ekiplerinin çalıştığı bölgeye ulaştığı bildirildi. Şahıs otomobili ile birlikte polis merkezine götürülerek hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayın anlaşılmasının ardından itfaiye ekipleri de küçük çaptaki yangını tamamen söndürüp olay yerinden ayrıldı.

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