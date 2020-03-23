Orman Haftası nedir, neden kutlanır? Orman Haftası 2020 ne zaman?

Orman Haftası ne zaman? sorusu vatandalar tarafından sık sık araştırılıyor. Orman Haftası ya da Ağaç Bayramı Türkiye'de ve dünya da çeşitli etkinlik ve gösterilerle kutlanıyor. Orman Haftası nedir, neden kutlanır? Kuzey yarım kürede baharın gelişiyle birlikte kutlanan Orman Haftasın tarihi merak ediliyor. Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

ORMAN HAFTASI NE ZAMAN?

Orman Haftası, tüm dünyada her yıl 21-26 Mart tarihlerinde kutlanmaktadır.

ORMAN HAFTASI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

1971 yılında Avrupa Tarım Federasyonu (CEA); 21 Mart gününü Kuzey yarım küresinde ilkbaharın, Güney yarım küresinde de sonbaharın başlangıç günü olarak kabul etmiş ve Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) kanalı ile bunun bütün dünya ülkelerine tavsiye edilmesini sağlamıştır. O günden bu yana 21 Mart, “ Dünya Ormancılık Günü”, 21 Martı içerisine alan hafta da “Orman Haftası” olarak kutlamaya başlanmıştır. Türkiye ise Dünya Ormancılık Gününü ilk defa 1975 yılında kutlamıştır. Ayrıca ülkemizde 21-26 Mart tarihleri arasında Orman Haftası kutlanır ve bu haftanın bir günü Ağaç Bayramı olarak kabul edilir ve uygun alanlar ağaçlandırılır.