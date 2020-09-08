Orjinal nasıl yazılır? TDK'ya göre orijinal mi orjinal mi?

Orjinal kelimesinin nasıl yazıldığı merak konusu oldu. Yazım yanlışları zaman zaman başımıza gelmektedir. Türk Dil Kurumu (TDK) bu hatalı en aza indirmek için çevrim içi sözlük sayfasından kelimelerin anlamlarını ve doğru yazılışlarını paylaşıyor. Sıfat olarak kullanılan orjinal kelimesini sizin için derledik.

ORİJİNAL NASIL YAZILIR

Dilimizde sıfat olarak kullanılan kelimelerden biri de orijinaldir. TDK kelimenin doğru kullanımını "orijinal" olarak paylaştı. Sözcük, orjinal olarak değil, orijinal şeklinde yazılmalıdır.

Kelimenin anlamı ise şu şekilde yer almaktadır;

1. sıfat Özgün:

"Zira ki biz, orijinal mevzulara teması şiar edinmişiz."

2. sıfat Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan (araç ve gereç).

3. sıfat Otantik.

4. sıfat, mecaz Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan:

"Ankara ikliminin en orijinal tarafını ısıda buluruz."